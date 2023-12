iOS 17.2.1, segnalati problemi con la connettività di iPhone: come risolvere

A poche settimane dal lancio di iOS 17.2.1 da parte di Apple, emergono i primi problemi con l’aggiornamento. Nella fattispecie, secondo alcune discussioni emerse sulla community di supporto di Apple, il sistema operativo “romperebbe” la connettività mobile degli utenti.

In particolare, come si può leggere direttamente nel thread presente sul forum Apple, a seguito dell’installazione di iOS 17.2.1 alcuni non riuscirebbero più a connettersi alla rete mobile. Un utente, Hedgehog64, afferma che “dopo aver aggiornato ieri sera il mio iPhone alla versione 17.2.1, non riesco più a connettermi al mio provider di rete. Ho provato i reset ma ancora non funziona! È molto frustrante. Mi sono fidato di Apple e iPhone per anni, ora non ne sono più così sicuro”.

Al momento, le soluzioni note sono poche: ripristino delle impostazioni di rete, ripristino delle impostazioni di fabbrica (effettuando però un backup) ed eliminare tutti gli eventuali profili VPN installati.

Vitesh194, un possessore di iPhone 15 Pro Max, riferisce che a seguito dell’installazione di iOS 17.2.1 sarebbero tornati i problemi di surriscaldamento segnalati nelle prime settimane di disponibilità dello smartphone e che poi sono stati corretti da Apple con uno dei primi aggiornamenti. In tal caso però si tratta di una segnalazione isolata e non sono arrivate molte conferme a riguardo.