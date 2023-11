iOS 17.2, Apple lancia la nuova beta: c'è una funzione molto richiesta

Pare che iOS 17.1.2 sia in arrivo già nel corso di questa settimana. Pochi giorni dopo, però, dovrebbe seguire anche iOS 17.2, che dovrebbe uscire nel mese di dicembre e di cui Apple ha oggi rilasciato la quarta beta per sviluppatori. A questo giro, però, c'è un'interessante novità software!

Come vi abbiamo già spiegato in passato, iOS 17.2 sarà un maxi-aggiornamento per gli smartphone compatibili. Il nuovo sistema operativo per iPhone, infatti, sarà il primo update "corposo" per iOS 17, portando con sé la nuova app di Journaling di Apple, insieme a diverse nuove funzioni di monitoraggio per la salute mentale, che collegheranno proprio l'app Journal con Salute. Al contempo, Journal permetterà agli utenti di scriversi di giorno in giorno un diario digitale, con tanto di testi, immagini, video, itinerari e percorsi, audio e canzoni, adesivi e via dicendo.

In parallelo, iOS 17.2 aggiornerà Apple Music: proprio con il nuovo software, infatti, Apple Music riceverà le Playlist Condivise, una funzione che vi permetterà di creare degli elenchi di brani condivisi con altri utenti, che potranno aggiungere, eliminare o riordinare le canzoni a seconda dei propri gusti. Farà il suo debutto anche la playlist dei brani piaciuti, dopo che l'opzione di mettere like alle canzoni è stata introdotta con iOS 17.1.

In ogni caso, come spiegano Macrumors e iSoftware Updates, con iOS 17.2 sarà possibile modificare i suoni di default per le notifiche dalle Impostazioni dell'iPhone. All'interno della sezione "Suoni e Feedback Aptico", infatti, troverete l'opzione "Suoneria di Default", che vi permetterà di selezionare un suono diverso da quello preimpostato per tutte le notifiche per le quali non avete scelto un alert personalizzato. La funzione è stata introdotta solo con la quarta beta per sviluppatori di iOS 17.2, rilasciata da Apple poche ore fa.

Parallelamente, accanto alla nuova versione beta di iOS 17.2, Apple ha lanciato macOS Sonoma 14.2 Beta 4 per gli sviluppatori. Anche su Mac arriveranno dunque le playlist condivise e la playlist "Preferiti" di Apple Music, mentre la Mela Morsicata introdurrà la possibilità di inserire Shazam nel Centro di Controllo del device: la feature è già disponibile da tempo su iPhone.