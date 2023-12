iOS 17.2 in arrivo: Apple lancia la Release Candidate, tutte le nuove funzioni

Neanche il tempo di installare iOS 17.1.2 sugli iPhone compatibili che già si torna a parlare di iOS 17.2. Nelle scorse ore, infatti, Apple ha rilasciato la Release Candidate di iOS 17.2, che contiene alcune interessanti nuove funzioni e che potrebbe arrivare in versione stabile tra pochi giorni!

Come sempre, insieme alla nuova versione di iOS 17, Apple ha pubblicato anche l'analogo aggiornamento per macOS Sonoma e WatchOS 10, che debutteranno anch'essi sui device compatibili nei prossimi giorni. Al momento, comunque, la Release Candidate dei tre sistemi operativi è disponibile solo per chi possiede un account sviluppatore, e non per gli iscritti al programma Beta di Cupertino.

Vi abbiamo già anticipato che la novità più grossa di iOS 17.2 sarà l'app di Journaling targata Apple, che vi permetterà di tenere un diario delle azioni che svolgete di giorno in giorno, scrivendo testi e allegandovi video, immagini, adesivi, audio, mappe e persino itinerari a piedi e in bicicletta. Quest'ultima, inoltre, verrà collegata all'app Salute di iOS per tenere traccia del vostro stato psico-fisico.

A tal proposito, riporta Macrumors, iOS 17.2 permette a Siri di accedere ai dati di Salute, mentre la medesima funzionalità è in arrivo anche su watchOS 10. Ciò significa che potrete porre all'assistente vocale domande come "Quanti passi ho fatto oggi?", oppure "quale è la mia frequenza cardiaca?", o ancora "Quante calorie ho bruciato oggi?", e quest'ultima sarà in grado di rispondervi usando i dati del vostro "storico" su Salute.

9to5Mac, invece, spiega che iOS 17.2 migliora il teleobiettivo di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. In effetti, iOS 17 aggiunge il supporto ai Video Spaziali che, in futuro, saranno riproducibili su Apple Vision Pro dopo essere stati girati su un Melafonino di nuova generazione. In parallelo, però, il Colosso di Cupertino ha chiarito che "abbiamo migliorato la velocità di focus del teleobiettivo quando vengono fotografati oggetti piccoli a grande distanza su iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max".

Infine, tra le altre novità degne di nota abbiamo una serie di aggiunte e nuove feature per Apple Music. Per esempio, ora è possibile creare le playlist condivise su Apple Music, che permettono a più utenti di inserire, modificare ed eliminare brani dal medesimo elenco, mentre è stata anche inserita la playlist "Preferiti", nella quale verranno salvate tutte le canzoni a cui avete messo like nel servizio di streaming musicale.