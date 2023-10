iOS 17.2 in arrivo, pubblicata la beta 1: quante novità su iPhone!

A poche ore dal lancio di iOS 17.1, Apple ha immediatamente dato il via alla fase beta di iOS 17.2, il secondo major update per il sistema operativo per iPhone che secondo i rumor dovrebbe essere disponibile tra novembre e dicembre. Le novità sono più corpose rispetto al precedente update.

Come notato dai colleghi di MacRumors la novità più importante è rappresentata senza dubbio dal’app Diario che Apple aveva presentato alla WWDC 2023 e, come suggerisce il nome, si configura come un vero e proprio diario personale in cui registrare ed annotare le proprie attività quotidiane. All’interno di ogni entry sarà possibile incorporare foto, musica ascoltata, allenamenti ed altro, ma anche registrazioni audio, il tutto nella massima sicurezza dal momento che le note sono crittografate e l’accesso avviene solo tramite Face ID.

Per gli utenti che posseggono un iPhone 15 Pro, è stato aggiunte il pulsante “Traduci” come nuova opzione per il tasto “Azione”, mentre su Apple Music arrivano le playlist collaborative ed una nuova playlist “Preferiti” che include tutte le app contrassegnate in questo modo nella libreria. Le novità non sono finite qui per il servizio di streaming musicale, perchè ora si può integrare con le Full Immersion grazie ad un nuovo filtro da attivare nelle impostazioni.

A livello “estetico”, arrivano dei nuovi widget per le app Meteo e l’Orologio, tra cui uno che mostra l’ora in formato digitale in maniera simile ai quadranti di Apple Watch.