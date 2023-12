iOS 17.2 attiva il Voce WiFi anche per gli utenti TIM su iPhone

Con iOS 17.2 pubblicato qualche giorno fa, arriva un’importante novità per i clienti TIM in possesso di iPhone. Come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, dallo scorso 10 Dicembre 2023 è attivo il servizio VoWiFi (Voce WiFi) di TIM.

Si tratta del così detto WiFi Calling che permette agli utenti di effettuare chiamate tramite qualsiasi rete WiFi, in modo tale da trasferire il traffico. Come indicato direttamente sul sito web di TIM nell’apposita pagina, il servizio è gratuito e semplice da utilizzare: non è richiesto l’utilizzo di alcuna app particolare, e basterà utilizzare il client di default dello smartphone. Il costo delle chiamate seguirà il profilo tariffario ed in assenza di copertura il cellulare utilizzerà in automatico il WiFi più vicino a cui si è registrato.

Su iPhone, a differenza di Android, è necessario attivare manualmente le Chiamate WiFi attraverso il menù Impostazioni, quindi il pannello “Cellulare” ed il tab “Chiamate WiFi”: qui bisognerà spuntare il toggle su verde e confermare il tutto nel popup visualizzato a schermo.

Il Voce WiFi è limitato al territorio italiano e quando si perde la connettività WiFi se c’è una copertura di rete mobile 4G di qualità sufficiente, la chiamata verrà instradata automaticamente sulla rete mobile e si continuerà a parlare senza alcun problema, sempre alle condizioni previste dalla propria offerta.