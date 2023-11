iOS 17.2, cosa cambia? Tutte le novità in arrivo, dal journaling ad Apple Music

Mentre i fan Apple aspettano il rilascio di iOS 17.1.1 per iPhone, in arrivo forse già la prossima settimana con una pletora di fix, il colosso di Cupertino sta lavorando duramente sul nuovo update "principale" di iOS 17, iOS 17.2. Ma quali saranno i contenuti dell'aggiornamento?

Per quanto ne sappiamo dalla prima beta di iOS 17.2, l'aggiornamento farà il suo debutto entro fine 2023 - probabilmente nelle prime settimane di dicembre - portando con sé tutte quelle funzioni che erano state annunciate per iOS 17 alla WWDC e che, sfortunatamente, Apple non è riuscita ad implementare in tempo per il lancio del sistema operativo e del suo primo update, iOS 17.1.

La prima è l'app di Journaling preinstallato su iOS. Quest'ultima, mostrata già a giugno, permetterà agli utenti di crearsi un diario personalizzato su iPhone e iPad, nel quale raccogliere brevi testi, messaggi, video, fotografie, registrazioni audio, musica e persino posizioni e resoconti di sessioni di allenamento e passeggiate. L'app - arrivata proprio con la prima beta di iOS 17.2 - avrà anche delle funzioni in comune con Salute, permettendo il monitoraggio dello status psicologico e mentale dell'utente.

Su iPhone 15, invece, il Pulsante Azione riceverà un'altra funzione, ovvero quella di attivare immediatamente la feature di traduzione live del testo o del parlato. La feature potrebbe rivelarsi utilissima quando vi trovate all'estero, permettendovi di tradurre "al volo" il menù del ristorante, le indicazioni dei mezzi pubblici o semplicemente le parole del vostro interlocutore. Parallelamente, iOS 17.2 introdurrà alcuni nuovi widget su tutti gli iPhone compatibili.

Tante anche le novità per Apple Music. La principale saranno le playlist "collaborative", che permetteranno a più persone di aggiungere, rimuovere o riordinare brani e canzoni nella medesima playlist. Accanto a quest'ultima, inoltre, verrà inaugurato la playlist "Preferiti", nella quale verranno inserite di default tutte le canzoni "stellinate" su Apple Music: l'opzione di inserire un brano tra i preferiti è a sua volta arrivata con iOS 17.1.

Infine, iOS 17.2 introdurrà la Contact Key Verification su Messaggi. La Verifica della Chiave di Contatto su iMessage permette agli utenti che "si trovano di fronte a minacce estreme", come giornalisti, attivisti per i diritti umani e politici, di verificare l'identità della persona con cui stanno scambiando i propri messaggi tramite un sistema di chiavi di contatto volte ad evitare fughe di informazioni sensibili.