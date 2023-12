Con iOS 17.2 debutta l'app Diario: cos'è e come funziona

Con il nuovo iOS 17.2 disponibile dalla serata di ieri, ha debuttato anche l’applicazione Diario, che è a disposizione di coloro che installeranno il sistema operativo su iPhone ed iPad. Il client ha lo scopo di aiutare gli utenti a tenere traccia degli eventi della loro quotidianità non solo attraverso la scrittura, ma anche tramite foto e video.

Apple nella documentazione ufficiale spiega che la nuova app Diario utilizza l’on-machine learning per fornire suggerimenti personalizzati per semplificare la scrittura delle voci nel diario: se la si apre infatti sarà possibile attivare o disattivare consigli che Diario fornirà agli utenti per aiutarli ad iniziare ad appuntare la loro quotidianità. Possibile anche impostare delle notifiche per fare in modo che la scrittura nell’app Diario diventi un’abitudine quotidiana.

Il vicepresdente di Apple, Bob Borchers, sottolinea come Diario “semplifichi la memorizzazione di ricordi ricchi e potenti, curando in modo intelligente le informazioni personali dell'utente, direttamente dal suo iPhone. Inoltre, stiamo consentendo ad altre app di journaling di offrire gli stessi suggerimenti personalizzati mantenendo il massimo livello di privacy",

Proprio la privacy infatti rappresenta uno dei punti cardine dell’applicazione: è infatti possibile impostare, attraverso le Impostazioni dell’iPhone, lo sblocco esclusivamente tramite codice e Face ID, per tenere al riparo tutte le informazioni da occhi indiscreti. Tutte le entry, inoltre, sono crittografate.

Ciascuna voce inserita nell’app Diario può essere arricchita con contenuti multimediali come foto, video, luoghi o registrazioni audio.