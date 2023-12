iOS 17.2 è disponibile: tutte le novità del sistema operativo per iPhone

Che iOS 17.2 fosse in arrivo lo sapevamo già da tempo, ma ora è ufficiale: la nuova versione del sistema operativo per iPhone è stata lanciata da Apple oggi, lunedì 11 dicembre, per tutti i dispositivi compatibili. Ecco quali sono le principali novità della nuova release di iOS 17!

Come sempre, per effettuare l'aggiornamento vi basterà recarvi nelle Impostazioni del vostro iPhone, toccare "Generali" e poi "Aggiornamento Software". Attendete quindi che lo smartphone effettui una ricerca degli aggiornamenti e iOS 17.2 dovrebbe risultare automaticamente disponibile per il download, ammesso che il vostro iPhone sia compatibile con iOS 17. Inoltre, potrete decidere se aggiornare il vostro device immediatamente o se attendere ed eseguire l'update programmato durante la notte, una volta che il dispositivo sarà in carica.

Tra le principali novità in arrivo con iOS 17.2 abbiamo l'app Diario di Apple, pensata per il journaling e che vi permetterà di tenere un vero e proprio diario con testi, fotografie, video, audio, brani musicali, adesivi e persino mappe e itinerari, raccogliendo il resoconto delle vostre giornate e, soprattutto, dei vostri stati d'animo. Inoltre, Diario verrà collegato a Salute per il tracking del vostro stato psicologico ed emotivo, permettendovi anche di confrontare l'andamento dei vostri parametri biometrici con quello della vostra giornata dal punto di vista emotivo.

Tra le novità minori di iOS 17.2, invece, troviamo il supporto per la ricarica wireless Qi2 su iPhone 13 e iPhone 14, il miglioramento dello scatto con il teleobiettivo di iPhone 15 e la possibilità di girare "Video Spaziali" sui Melafonini di nuova generazione, che potranno poi essere riprodotti su Vision Pro, una volta che il visore verrà ufficialmente lanciato.

Infine, Apple avrebbe dovuto migliorare anche Apple Music, introducendo le playlist condivise e la playlist "Preferiti" per gli utenti. Mentre quest'ultima vi permetterà di accedere rapidamente a tutti i brani a cui avete messo like, le prime saranno degli elenchi di canzoni condivisi tra più utenti, che potranno aggiungere nuovi brani, rimuovere quelli già presenti nella lista o modificare il loro ordine. Sfortunatamente, sembra che le playlist condivise siano state posticipate all'ultimo minuto e arriveranno solo nel 2024.

Per concludere, vi ricordiamo che, insieme ad iOS 17.2, sono stati lanciati anche macOS Sonoma 14.2, iPadOS 14.2 e watchOS 10.2, anche se le novità in arrivo con questi sistemi operativi sono nettamente inferiori rispetto a quelle appena implementate su iPhone.