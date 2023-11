iOS 17.2, c'è la nuova beta: ora iPhone 15 Pro può girare video per Apple Vision Pro

La prima beta per sviluppatori di iOS 17.2 è stata rilasciata a fine ottobre da Apple. A poco più di due settimane di distanza, oggi arriva la seconda Developer Beta del sistema operativo, insieme a quelle di iPadOS 17.2 e macOS Sonoma 14.2. A questo giro, però, sembra che Apple si sia concentrata sulla compatibilità tra iPhone e Vision Pro.

Dopo aver integrato una pletora di novità nella prima beta di iOS 17.2, infatti, il colosso di Cupertino sembra aver iniziato il "lavoro di fino" per le funzionalità secondarie: d'altro canto, ormai quasi tutte le funzioni principali di iOS 17 (almeno tra quelle annunciate alla WWDC 2023) sono già state lanciate o stanno per arrivare. Tra queste ultime troviamo, per esempio, le playlist collaborative di Apple Music e la nuova app Journal per iPhone.

Durante l'evento di lancio di iPhone 15, invece, era stato annunciato che iPhone 15 Pro e Pro Max sarebbero stati in grado di registrare video "Spaziali" per Apple Vision Pro, ovvero dei video che possono essere riprodotti in ambienti immersivi sul visore mixed-reality di Cupertino. Apple, però, aveva confermato che la feature non sarebbe stata disponibile già con le prime release di iOS 17, ma sarebbe arrivata più avanti, a ridosso del lancio di Vision Pro, che dovrebbe essere fissato per i primi mesi del 2024.

Ebbene, come riportano MacRumors e iSoftware Updates su X, i Video Spaziali sono finalmente in arrivo su iPhone 15 Pro e Pro Max con iOS 17.2, dal momento che l'opzione per girare contenuti di questo tipo è stata integrata nell'app Fotocamera con il nuovo aggiornamento software. Potete dare un'occhiata all'UI della funzione nel tweet in calce a questa notizia.

La stessa Apple, in passato, ha spiegato che i Video Spaziali potranno essere registrati in 1080p a 30 fps, tenendo l'iPhone in orizzontale per un risultato migliore. Questi ultimi occuperanno circa 130 MB di spazio sulla memoria dell'iPhone per ogni minuti di girato e saranno etichettati nella categoria "Spaziale" nella Galleria. Se volete saperne di più, comunque, potete dare un'occhiata alla nostra spiegazione dei "Video Spaziali" di Apple.

Ovviamente, l'implementazione della feature significa essenzialmente due cose: la prima è che iPhone 15 Pro e Apple Vision Pro andranno a braccetto, o quantomeno che il primo sarà necessario per la produzione di contenuti fruibili sul secondo. La seconda, invece, è che i lavori su Apple Vision Pro procedono bene, dal momento che il colosso di Cupertino darà ai suoi utenti la possibilità di preparare video spaziali già da prima del lancio del visore: quest'ultimo, infatti, arriverà nel 2024, mentre iOS 17.2 dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2023.