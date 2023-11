iOS 17.2 sarà un maxi-aggiornamento: tutte le novità della seconda beta pubblica

Due soli giorni dopo la release della seconda beta per sviluppatori di iOS 17.2, ecco che il nuovo sistema operativo di Cupertino arriva anche in Beta Pubblica. Ma cosa cambia con iOS 17.2 Beta 2? Le novità sono davvero tante, prefigurando quello in arrivo entro fine anno come un aggiornamento di peso per ogni iPhone.

In primo luogo, spiega MacRumors, la nuova beta del sistema operativo dei Melafonini porta con sé l'app di Journaling di iOS 17, che Apple ha presentato durante la WWDC di giugno ma che non è arrivata con iOS 17 o con iOS 17.1. Quest'ultima permetterà agli utenti di costruirsi un vero e proprio diario personale digitale, inserendovi brevi testi, immagini, video, pensieri, ma anche sticker, GIF, audio, tracce musicali, itinerari e via dicendo. Inoltre, l'app sarà collegata alle funzioni di Salute di iOS, permettendo il tracking degli stati d'animo degli utenti.

L'altra app che riceverà un importante aggiornamento sarà Musica, dal momento che con iOS 17.2 le playlist collaborative arriveranno su Apple Music: queste ultime permettono a più utenti di inserire i propri brani nella medesima playlist, di rimuoverli o di modificarne l'ordine. Ci sarà poi la nuova playlist "Preferiti", che vi permetterà di ascoltare tutte le canzoni che avete "stellinato" durante le vostre sessioni musicali sull'app di Cupertino.

Inoltre, due novità sono in arrivo in esclusiva su iPhone 15. La prima sono delle nuove funzioni per il Pulsante Azione dello smartphone: tra di esse, in particolare, abbiamo la traduzione simultanea, che permette di attivare l'app Traduttore con un tocco del Pulsante Azione e di avviare la traduzione di testi, immagini e parlato da una lingua all'altra. La seconda novità, invece, è l'arrivo dei video spaziali su iPhone 15 Pro, che sono stati pensati per essere riprodotti tramite Apple Vision Pro.

Poi, iOS 17.2 rinnova anche l'App Store, o quantomeno il framework per l'installazione delle app su iPhone: i cambiamenti, in questo caso, sono solo a livello di codice, perciò l'utente medio non si accorgerà di nulla. Tuttavia, essi dovrebbero permettere di installare app provenienti da altri marketplace oltre quello di Apple, in ottemperanza alle misure previste dal Digital Markets Act europeo.

Tra le novità minori, invece, segnaliamo la possibilità di usare gli sticker come reazioni nell'app Messaggi, che a sua volta ha ricevuto un aggiornamento tecnico per la sincronizzazione dei testi inviati tra più dispositivi collegati allo stesso ID Apple, i nuovi widget per Meteo e Orologio, maggiori possibilità di personalizzazione per i Memoji e una revisione dell'app TV.