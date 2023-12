iOS 17.2 migliorerà la fotocamera di iPhone 15 Pro e Pro Max: i dettagli svelati da Apple

A quanto pare, iOS 17.2 in arrivo la prossima settimana si preannuncia essere un aggiornamento a tutto tondo per gli smartphone di Apple. Dopo aver parlato dell’arrivo del supporto alla ricarica Qi2 su iPhone 13 ed iPhone 14, è emerso che l’aggiornamento si soffermerà anche sul comparto fotografico di iPhone 15 Pro e Pro Max.

Nel changelog ufficiale, Apple afferma che l’aggiornamento migliora la velocità di messa a fuoco del teleobiettivo durante l’acquisizione di oggetti in lontananza dai due smartphone top di gamma 2023.

L’altra novità di rilievo in arrivo per la fotocamera di iOS 17.2 riguarda il supporto per la ripresa di video spaziali su iPhone 15 Pro e Pro Max: questa funzionalità è progettata per fare in modo che gli utenti possano acquisire video da guardare sul visore Vision Pro in arrivo ad inizio 2024.

Chiaramente, nell’immediato la novità più importante è quella che riguarda la messa a fuoco da parte del teleobiettivo, e sarà senza dubbio interessante come cambierà l’esperienza fotografica.

Le notizie emerse negli ultimi giorni hanno comunque che in iOS 17.2 non ci saranno le playlist collaborative di Apple Music. La feature però non è stata completamente messa da parte, ed Apple è al lavoro per evitare abusi e spam.