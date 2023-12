iOS 17.2 porterà un'interessante novità anche sui vecchi iPhone

Direttamente dalla release candidate di iOS 17.2 pubblicata nelle scorse ore, arriva un’altra interessante novità, riguardante però i vecchi modelli di iPhone. A quanto pare infatti il colosso di Cupertino ha lavorato per migliorare la vita anche ai possessori di iPhone 13 ed iPhone 14.

Nella fattispecie, iOS 17.2 sbloccherà una nuova funzionalità per questi due smartphone: il supporto alla ricarica wireless Qi2, per metterli in pari con l’iPhone 15 che è stato annunciato come il primo iPhone abilitato al Qi2.

Lo standard Qi2 porta con se la seconda generazione della ricarica wireless Qi e, al pari del sistema proprietario MagSafe di Apple, sblocca una ricarica wireless fino a 15W, oltre che tuti i vantaggi portati dalla ricarica magnetica, tra cui una maggiore efficienza energetica ed un allineamento più semplice per gli accessori che la sfruttano.

Nel changelog, apple spiega che iOS 17.2 porterà “il supporto ai caricabatterie Qi2 per tutti i modelli di iPhone 13 ed iPhone 14”, i quali potranno sfruttare una velocità di ricarica fino a 15W utilizzando gli accessori dedicati, senza dover necessariamente acquistare il nuovo iPhone 15.

I primi accessori che sfrutteranno questo nuovo standard arriveranno sul mercato in occasione delle festività natalizie: il Wireless Power Consortium ha spiegato che sono in fase di test oltre 100 dispositivi, in coda per la certificazione, tra cui alcuni di brand come Belkin, Mophie ed Anker.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che iOS 17.2 non porterà le playlist collaborative su Apple Music.