iOS 17.2 risolverà un fastidioso problema con WiFi e connettività su iPhone

A pochi giorni dal lancio della prima beta di iOS 17.2, arriva la conferma che il prossimo aggiornamento per il sistema operativo di iPhone ed iPad correggerà un fastidioso problema di connettività segnalato dagli utenti.

In particolare, subito dopo il lancio di iOS 17 molti utenti avevano segnalato problemi con la connessione WiFi sui loro smartphone, che andavano dall’interruzione della connessione a rallentamenti di vario tipo. I colleghi di iClarified hanno presentato una segnalazione ad Apple in merito a tale problema ed il colosso di Cupertino ha risposto affermativamente, confermando che tale bug sarà risolto in iOS 17.2

“In seguito al tuo feedback, sono presenti modifiche software nell'ultimo aggiornamento, build 21C5029g, che hanno risolto questo problema. Puoi vedere la build del software in esecuzione sul tuo dispositivo e verificare la disponibilità dell'ultimo aggiornamento toccando Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” si legge nella risposta. Evidentemente quindi già nella prima beta di iOS 17.2 è presente il fix, per la contentezza di tutti.

Proprio la scorsa settimana, Apple ha lanciato iOS 17.1, ma l’attesa è tutta per iOS 17.2 che dovrebbe arrivare tra novembre e dicembre e porterà tante novità, tra cui l’attesissima applicazione Diario che era stata presentata durante la WWDC 2023.