iOS 17.3, Apple lancia la Beta 3 per sviluppatori: iPhone diventa a prova di ladro

Il lancio di iOS 17.3 è vicino, secondo alcuni leak: il prossimo aggiornamento del software per iPhone dovrebbe infatti arrivare a inizio febbraio. A confermare ulteriormente questa ipotesi è ora il rilascio della terza beta per sviluppatori di iOS 17.3, che porta con sé alcune importanti funzioni di sicurezza.

Apple ci riprova, dunque: dopo il ritiro della Beta 2 di iOS 17.3 (accusata di aver "rotto" il software di alcuni iPhone), la terza Developer Beta di iOS 17.3 è tra noi. Sfortunatamente, quello appena rilasciato dal colosso di Cupertino sembra essere un aggiornamento "minore", perché si limita a ripresentare tutte le feature già presenti su iOS 17.3 Beta 2, risolvendo invece i bug e i problemi che affliggevano la precedente release del sistema operativo.

L'unica novità di peso di iOS 17.3 è la funzione "Stolen Device Protection" per iPhone, che permette di limitare l'accesso alle vostre informazioni private da parte di malintenzionati che sono riusciti a mettere le mani sul vostro smartphone e sul Passcode necessario al suo sblocco. Quando la funzione viene attivata, essa fornisce un livello di sicurezza aggiuntivo per alcune operazioni sensibili, come l'accesso alle password del Portachiavi di iCloud, la disattivazione della Modalità Smarrito o gli acquisti effettuati tramite Safari: per accedere a queste funzioni, infatti, sarà necessario usare il Face ID o il Touch ID, mentre il solo Passcode non sarà più sufficiente.

Alcune altre funzioni, invece, richiederanno un sistema di verifica "potenziato" tramite Face ID o Touch ID e potranno essere attivate solo dopo un'ora dallo sblocco, dando modo agli utenti di accorgersi che il loro iPhone è stato rubato e di attivare la Modalità Smarrito per bloccarle. Ta queste feature "super-protette" abbiamo la modifica della password dell'ID Apple o del Passcode dell'iPhone, il blocco di Trova iPhone e la disabilitzione del Face ID. Infine, iOS 17.3 porta con sé le Playlist Collaborative su Apple Music, che dovevano essere introdotte con iOS 17.2 ma che sono slittate all'aggiornamento successivo.