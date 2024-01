iOS 17.3, Apple pubblica la seconda beta per sviluppatori: lancio imminente?

Nella seconda metà di dicembre, Apple ha rilasciato iOS 17.2.1 per il grande pubblico, implementando una lunga serie di bugfix e di patch di sicurezza sugli iPhone compatibili. Nonostante l'ultima release risalga a meno di un mese fa, Apple sta già lavorando ad iOS 17.3, in arrivo nelle prossime settimane.

Come spiegano i colleghi di Macrumors, nelle scorse ore Apple ha rilasciato la seconda beta di iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3 e watchOS 10.3 agli sviluppatori. La prima beta di iOS 17.3 era stata rilasciata a metà dicembre, pochi giorni prima della release di iOS 17.1.2 in versione stabile. Su queste basi, possiamo aspettarci che i lavori sul nuovo sistema operativo siano ad uno stadio avanzato, il che ci fa ipotizzare che iOS 17.3 verrà rilasciato già a fine gennaio o, al più tardi, ad inizio febbraio.

La principale novità di iOS 17.3 è l'arrivo delle playlist collaborative su Apple Music: la feature era già stata inclusa nelle versioni beta di iOS 17.2, ma è successivamente scomparsa (peraltro senza alcuna spiegazione da parte della Mela Morsicata) nelle release stabili del sistema operativo. Utilizzando queste playlist, potrete comporre elenchi di brani da riprodurre insieme ai vostri amici, dando a ciascun collaboratore la possibilità di inserire, eliminare o modificare brani nella lista.

Inoltre, sono state introdotte alcune nuove funzionalità aggiuntive di sicurezza per iPhone: in particolare, alcune operazioni particolarmente delicate ora richiederanno sia una verifica dell'account Apple che un delay di 60 minuti perché diventino attive. Tra di esse abbiamo il reset del Passcode collegato all'ID Apple o all'iPhone, lo spegnimento della funzione Trova iPhone e lo spegnimento del Face ID. L'idea alla base di questi accorgimenti è quella di evitare che qualcuno possa rubare il vostro iPhone e resettarlo ancor prima che vi accorgiate della sua mancanza.

Le medesime novità arriveranno anche su iPadOS 17.3 e macOS Sonoma 14.3, che però non presentano alcuna feature specifica per iPad o per Mac. Al momento, invece, sembra che watchOS 10.3 sarà un aggiornamento minore, che dunque non porterà con sé alcuna novità di peso.