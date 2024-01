iOS 17.3 in arrivo, c'è la conferma di Apple: manca poco al lancio

Nel comunicato stampa diffuso per celebrare la Black Unity Collection 2024, Apple ha confermato il lancio di iOS 17.3 ed iPadOS 17.3 per la prossima settimana. Il terzo major update per il sistema operativo dovrebbe quindi giungere sui dispositivi compatibili a stretto giro di orologio.

Facendo qualche calcolo e tenendo in considerazione gli slot solitamente utilizzati da Apple, iOS 17.3 ed iPadOS 17.3 saranno disponibili tra il 22 e 23 Gennaio 2024. Per quanto riguarda gli smartphone, iOS 17.3 sarà disponibile su “iPhone Xs o versioni successive”, mentre iPadOS 17.3 arriverà su “iPad (6a generazione e successive), iPad mini (5a generazione e successive), iPad Air (3a generazione e successive), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successive), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (prima generazione e successive).

L’aggiornamento porterà con se tante novità: al di la dei nuovi sfondi Unity Bloom, infatti, iOS 17.3 introdurrà il sistema anti ladri che impedirà a qualcuno di accedere ad un iPhone rubato anche se conosce il codice del dispositivo: la funzionalità, da attivare manualmente attraverso il menù impostazioni, richiederà l’autenticazione tramite Face ID o Touch ID per eseguire determinate azioni come la rimozione dell’Apple ID o il ripristino. Anche conoscendo il codice di sblocco quindi non si potranno portare a termine tali operazioni.

In arrivo anche le playlist collaborative di Apple Music, che erano previste già nelle precedenti release di iOS 17 ma poi sono state rinviate a causa dei possibili abusi: a riguardo Apple ha implementato un sistema che impedirà di inserire spam o altro all’interno di tali playlist.