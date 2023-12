iOS 17.3 già in arrivo: tutte le novità della prima beta per sviluppatori

Lunedì 11 dicembre, Apple ha lanciato iOS 17.2 in versione stabile per tutti gli iPhone compatibili con iOS 17. Meno di due giorni dopo, però, arriva già la prima beta per sviluppatori di iOS 17.3, che contiene alcune funzionalità molto attese: di quali si tratta?

Innanzitutto, vi confermiamo che, insieme ad iOS 17.3, Apple ha lanciato iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3 e watchOS 10.3 in Developer Beta 1 nelle scorse ore. Ciò significa che i sistemi operativi non sono disponibili agli iscritti al programma di beta pubblica di Cupertino, ma solo a chi possiede un profilo Sviluppatore sul sito web dell'azienda.

La principale novità di iOS 17.3 è la protezione per gli iPhone rubati, che permette di mettere al sicuro le password salvate sull'iPhone e tutti i dati personali (compresi quelli relativi alle app di home banking) qualora il dispositivo finisse nelle mani di qualche malintenzionato. La funzione non era stata presentata alla WWDC, perciò si tratta di un'aggiunta molto interessante per il sistema operativo di Cupertino.

Inoltre, Macrumors riporta che iOS 17.3 reintroduce le playlist condivise su iPhone. Le playlist condivise di Apple Music su iOS 17 dovevano in realtà essere lanciate insieme ad iOS 17.2, ma sono state posticipate all'ultimo minuto da Apple. Non è chiaro perché l'azienda abbia optato per questa scelta, ma il ritardo potrebbe dipendere da qualche bug scovato all'ultimo minuto nella funzionalità in beta.

Infine, la nuova release di iOS 17.3 dovrebbe anche includere una versione di AirPlay per gli hotel e le TV presenti nelle loro camere. Anche quest'ultima feature doveva essere pubblicata con iOS 17.2 ma è stata infine posticipata da Apple: in questo caso, però, non abbiamo idea dei motivi che hanno spinto la Mela Morsicata ad allungare l'attesa per il lancio della funzione.