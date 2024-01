iOS 17.3 ed iPadOS 17.3 disponibili in Italia: tutte le novità

Nella serata di ieri, come ampiamente preannunciato, Apple ha pubblicato iOS 17.3 ed iPadOS 17.3, il terzo importante aggiornamento per i sistemi operativi che arrivano ad un mese dal lancio di iOS 17.2 che ha introdotto l’applicazione Diario.

Le novità che portano questi nuovi aggiornamenti sono tante, a partire dalla “Protezione per i dispositivi rubati” che aumentano la sicurezza di iPhone ed Apple ID, richiedendo la scansione con Face ID o Touch ID per eseguire determinate azioni: in questo modo anche se un ladro scopre il codice di sblocco del dispositivo, non può eliminare l’Apple ID o effettuare operazioni sui dati sensibili sullo smartphone.

Arrivano, finalmente, anche le playlist collaborative in Apple Music che consentono di creare playlist insieme a cui si possono aggiungere, riordinare o rimuovere brani.

Tra le novità di secondaria importanza troviamo i nuovi sfondi New Unity, il supporto AirPlay per gli Hotel, una nuova schermata per AppleCare e Garanzia nell’applicazione Impostazioni ed alcune ottimizzazioni per il sistema di rilevamento degli arresti anomali su iPhone 14 ed iPhone 15.

Il download di iOS 17.3 ed iPadOS 17.3 può essere effettuato direttamente dall’applicazione Impostazioni, il pannello Generali ed il tab “Aggiornamento software”. Parallelamente a tali update, Apple ha anche pubblicato iOS 15.8.1 ed iOS 16.7.5 per i dispositivi che utilizzano le versioni precedenti di iOS.