iOS 17.3 e macOS 14.3 hanno corretto una grave falla di sicurezza: aggiornate subito!

Con iOS 17.3 lanciato ieri sera, insieme a macOS Sonoma 14.3 e gli altri aggiornamenti per i vari sistemi operativi, Apple ha corretto una grave vulnerabilità di WebKit che potrebbe essere stata già sfruttata dai malviventi informatici.

Come spiegato da Apple nella pagina di supporto per la sicurezza, l’aggiornamento risolve un bug in WebKit che potrebbe consentire l’esecuzione di codice arbitrario e malevolo partendo da contenuti dannosi progettati ad hoc. Apple afferma di essere a conoscenza di alcuni rapporti cui secondo cui tale falla sarebbe stata sfruttata.

Oltre a questa, le nuove versioni dei software correggono altre vulnerabilità di sicurezza che però non sarebbero state sfruttate. Nel caso di iOS 17.3, gli ingegneri della compagnia di Cupertino hanno risolto bug con il Neural Engine, il kernel, Mail, Safari, l’app Comandi e altro.

Ovviamente, come sempre in casi come questi il consiglio è di procedere rapidamente con l’installazione degli aggiornamenti, per tenere il passo delle novità progettate da Apple e soprattutto disporre degli ultimi fix di sicurezza