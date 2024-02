iOS 17.4, addio al supporto per le web app in UE. le segnalazioni dalla beta

Come noto, iOS 17.4 abiliterà il sideloading nell’Unione Europea per conformarsi al Digital Markets Act dell’Unione Europea. Tuttavia, alcuni utenti che hanno avuto modo di installare l’ultima versione beta del nuovo aggiornamento hanno notato che l’update apporta alcune modifiche a livello di browser.

A quanto pare, nella fattispecie, su iOS 17.4 non funzionerebbero più le web app installate in precedenza. Non è chiaro se si tratti di una novità del pacchetto, tanto meno perchè Apple abbia intenzione di dismettere questa funzione. Come notato da 9to5Mac, si tratterebbe di una scelta quanto meno singolare da parte della Mela Morsicata, che negli ultimi anni ha ampliato le funzionalità legate alle web app: ad esempio con iOS 16.4 ha introdotto la possibilità di ricevere notifiche push dalle web app.

Lo sviluppatore Maximiliano Firtman riferisce che con la beta di iOS 17.4 Apple ha rimosso completamente il supporto per le progressive web app dal sistema operativo, ma solo per gli utenti situati nell’Unione europea. E se inizialmente si credeva fosse un bug, successivamente è emerso che l’OS mostra un avviso in cui informa gli utenti che le web app da ora in poi “si apriranno nel browser predefinito”. Anche aggiungendole alla schermata Home dell’iPhone, queste non funzioneranno più come prima ma come un collegamento “tradizionale” ad un sito web che poi si apre nel browser predefinito.

Ciò vuol dire che i dati memorizzati da queste app verranno automaticamente eliminati con l’aggiornamento, e non si potranno più nemmeno ricevere notifiche push.