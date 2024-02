iOS 17.4, l'App Store cambia ancora: c'è un nuovo passaggio prima di acquistare le app

L'uscita di iOS 17.4 è ormai imminente: il nuovo sistema operativo di Cupertino, infatti, dovrebbe essere lanciato nei primi giorni di marzo, in modo da rendere gli iPhone pienamente compatibili con il DMA europeo. Intanto, Apple ha implementato un nuovo avviso di sicurezza legato al suo App Store.

Accanto alla schermata per la salute della batteria di iOS 17, infatti, Apple implementerà una nuova interfaccia sull'App Store europeo, che inviterà gli utenti a verificare le informazioni delle app prima di scaricarle e installarle sullo smartphone. La mossa di Cupertino potrebbe essere dovuta alla necessità di smarcarsi da ogni responsabilità connessa al download di software-truffa, specie dopo il caso dell'app che si fingeva Lastpass e che è passata inosservata ai controlli di sicurezza della Mela Morsicata.

Come spiega il portale iSoftware Updates su X, gli utenti europei dovranno eseguire un passaggio extra prima di scaricare un'app dall'App Store degli iPhone: "apparentemente, questo step aggiuntivo farà in modo che l'App Store si comporti esattamente come un marketplace di terze parti, così da non essere considerato anticompetitivo. Il nuovo passaggio si colloca dopo l'autenticazione con il Face ID". Ovviamente, ciò significa che la medesima finestra comparirà anche negli app store di terze parti, e non solo in quello della Mela Morsicata.

L'avviso è stato implementato con l'ultima beta di iOS 17.4 per sviluppatori, e vuole aggiungere un ulteriore livello di sicurezza agli acquisti degli utenti: una mossa dovuta da parte di Apple, che nelle scorse settimane ha più volte criticato il sideloading delle app su iPhone ritenendo i negozi digitali alternativi poco sicuri per i propri utenti. Con questa mossa, così, il colosso di Cupertino dovrebbe obbligare ogni marketplace terzo ad implementare un avviso simile, garantendo ulteriore protezione a chi possiede un iPhone e si rivolge agli app store alternativi per i propri software.