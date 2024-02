iOS 17.4, Apple rilascia la terza beta per sviluppatori: tutte le novità in arrivo

La seconda beta di iOS 17.4 ha colpito le web app, peggiorandone nettamente l'interfaccia utente e l'usabilità complessiva. Nonostante le critiche degli utenti, il cambiamento è rimasto invariato nella terza Developer Beta di iOS 17.4, che è stata rilasciata da Apple agli sviluppatori solo poche ore fa.

La terza beta per sviluppatori arriva ad una sola settimana dal lancio di iOS 17.4 Beta 2 per tutti gli utenti iscritti al programma beta di Apple, nonché a pochissimi giorni dal rollout globale di iOS 17.3.1. L'aggiornamento, dunque, non porta con sé grosse novità rispetto alle versioni precedenti, ma si limita a confermare tutte le novità delle scorse beta di iOS 17.4.

Nello specifico, iOS 17.4 sarà una rivoluzione per gli iPhone per almeno due motivi. Il primo è che esso, sulla scia del Digital Markets Act europeo, imporrà ad Apple di permettere il sideloading delle app su iOS, che si concretizzerà nell'apertura ai marketplace alternativi sugli smartphone di Cupertino. Parimenti, anche i pagamenti in-app (sia quelli una tantum che quelli ricorrenti, come gli abbonamenti) potranno essere gestiti su circuiti di terze parti.

In secondo luogo, l'aggiornamento abilità il chip NFC di iPhone per i pagamenti contactless con app diverse da Apple Pay, liberalizzando la possibilità di usare applicazioni alternative a quella preinstallata sui Melafonini per i pagamenti digitali. Al contempo, anche Wallet non sarà l'unica scelta disponibile agli utenti iOS per l'utilizzo delle carte di credito digitali. Infine, un'altra importante novità di iOS 17.4 sarà l'apertura al cloud gaming su iPhone, che potrebbe portare allo sbarco su App Store di servizi come NVIDIA GeForce Now e Xbox Cloud Gaming.

Parallelamente, poi, il colosso di Cupertino ha rilasciato la terza beta per sviluppatori di macOS 14.4 e watchOS 10.4. Entrambi gli aggiornamenti software, sfortunatamente, non portano con sé grandi novità: non ci sono infatti cambiamenti specificamente pensati per Mac e Apple Watch, anche se entrambi i software introdurranno il supporto alle nuove emoji in arrivo nel 2024, che faranno il loro debutto su smartphone proprio con iOS 17.4.