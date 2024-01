iOS 17.4, Apple svela tutte le novità in arrivo: sono tantissime!

La prima beta di iOS 17.4 è arrivata nelle scorse ore, almeno per gli sviluppatori iscritti al programma di test del colosso di Cupertino. Delle novità apportate dal nuovo software si è già parlato diffusamente, ma proviamo a fare chiarezza: cosa cambia con iOS 17.4 Beta 1? Ecco tutte le novità in arrivo!

Partiamo con una serie di cambiamenti imposti ad Apple dall'Unione Europea: queste modifiche erano nell'aria da tempo, perché con esse il colosso di Cupertino punta ad ottemperare alle richieste del Digital Markets Act europeo, approvato lo scorso anno e che entrerà in vigore a marzo. La prima di queste novità riguarda la possibilità per gli sviluppatori di permettere dei metodi di pagamento alternativi per le proprie app: ciò significa che i vostri abbonamenti e le vostre sottoscrizioni alle app di terze parti (come Netflix e Spotify, per esempio) non dovranno più essere pagati necessariamente attraverso l'App Store. Anche le commissioni per gli sviluppatori, di conseguenza, dovrebbero ridursi.



Al contempo, Apple ha "aperto" Apple Pay e la tecnologia per i pagamenti contactless tramite NFC dei suoi iPhone alle app terze parti. In altre parole, gli utenti (solo quelli europei, per il momento) potranno scegliere un'app predefinita per i pagamenti contactless, che verrà attivata al posto di Apple Pay ad ogni doppia pressione del tasto laterale di spegnimento dello smartphone. Gli utenti, inoltre, potranno anche modificare il Wallet di default sul proprio iPhone, scegliendo (per esempio) quello gestito dal proprio istituto bancario.

In parallelo, un'altra misura richiesta dall'UE è l'apertura di iOS al sideloading. Apple, finalmente, sembra aver ceduto alle pressioni europee. Il sideloading delle app non sarà completamente libero (no, non potrete scaricare i software sotto forma di file dal web), ma si limiterà al riconoscimento dell'esistenza dei marketplace alternativi a quello di Apple stessa. Questi ultimi potranno essere scaricati dall'App Store o dal web e permetteranno a loro volta di scaricare altre app.

Sulla questione, in realtà, si è già aperto un dibattito non da poco: il sistema proposto da Apple, infatti, prevede che gli sviluppatori delle app distribuite tramite marketplace alternativi paghino 50 centesimi ad Apple all'anno per ogni download una volta superato il milione. Si tratta di un sistema piuttosto punitivo per gli sviluppatori stessi, specie per quanto riguarda le app gratuite e "Freemium" che saranno disponibili tramite marketplace alternativi. Sull'App Store della Mela Morsicata, invece, rimarranno le medesime commissioni già attive in tutto il mondo, che vanno dal 15% al 30% di ogni acquisto effettuato da parte degli utenti.

In aggiunta, Apple ha aperto al gaming in streaming su iOS, permettendo ad app come Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW di NVIDIA di fare il loro debutto come software standalone su iPhone iPad, anziché come semplice servizio via web.

Per quanto riguarda le app Musica e Podcast, invece, il colosso di Cupertino ha portato avanti un restyling delle loro homepage, che ha rimosso la tab "Ascolta Ora" in Apple Music e la tab "Podcast" sull'omonima app: ora, le due pagine si chiamano semplicemente "Home". Spazio anche alle trascrizioni dei podcast su iPhone, che verranno generate in automatico da iOS, a differenza dei testi delle canzoni di Apple Music.

Per concludere, altri tre cambiamenti minori sono in arrivo con la prossima release di iOS: Safari riceverà un piccolo redesign, che ingrandirà la barra degli URL, mentre la funzione di invio dei messaggi tramite Siri cambierà nome in "Messaging with Siri" e potrà essere impostata per leggere i testi in arrivo in diverse lingue oltre all'inglese, tra cui lo spagnolo, il francese, il tedesco e il cinese. Infine, su iOS 17.4 arriveranno anche tutte le nuove emoji annunciate dall'Unicode Consortium per il 2024.