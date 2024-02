Con iOS 17.4 arriva la protezione post-quantistica per iMessage con il protocollo PQ3

A quanto pare, iOS 17.4 è destinato a diventare un aggiornamento davvero molto importante per l’ecosistema Apple. Il colosso di Cupertino infatti ha annunciato che il nuovo aggiornamento renderà la messaggistica di iMessage ancora più sicura grazie alla protezione quantistica basata sul protocollo PQ3.

In un post pubblicato sul proprio blog dedicato alla sicurezza, Apple ha tolto il velo dall’aggiornamento “più significativo” per la sicurezza di iMessage.

PQ3 è infatti un protocollo di crittografia post-quantistico che renderà i messaggi ancora più sicuri rispetto alla crittografia end-to-end. “Con una crittografia resiliente ai compromessi e difese estese contro attacchi quantistici anche altamente sofisticati, PQ3 è il primo protocollo di messaggistica a raggiungere ciò che chiamiamo sicurezza di livello 3, in grado di offrire un grado di protezione superiore a tutti quelli offerti dalle applicazioni di messaggistica presenti sul mercato” afferma Apple, secondo cui PQ3 ha le proprietà di sicurezza più potenti di qualsiasi altro protocollo di messaggistica al mondo.

Secondo quanto affermato, PQ3 è progettato per proteggere gli utenti da attacchi "Harvest Now, Decrypt Later" in cui gli utenti malintenzionati potrebbero raccogliere grandi quantità di dati crittografati per archiviarli con la speranza di poterli decrittografare con PC quantistici in futuro. Tali computer ancora non esistono, ma secondo Apple “ gli aggressori dotati di risorse estremamente adeguate possono già prepararsi al loro possibile arrivo approfittando della forte diminuzione dei moderni costi di archiviazione dei dati”.





Il protocollo sarà implementato gradualmente a marzo sulle conversazioni iMessage presenti sui dispositivi con iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 e watchOS 10.4.

Nelle scorse ore è emerso anche che iOS 17.4 mostrerà più informazioni sulla battera di iPhone 15.