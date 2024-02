iOS 17.4 depotenzia le web app su iPhone: la controversa mossa di Apple

I test per gli App Store alternativi su iOS 17 sono partiti solo poche ore fa, ma già sembra esserci una brutta notizia per gli utenti europei che possiedono un iPhone. Infatti, pare proprio che, accanto all'apertura al sideloading su iOS, Apple abbia depotenziato le web app sul sistema operativo per iPhone.

Il portale Macrumors, infatti, riporta un post su X del ricercatore Tommy Mysk e una press release di Open Web Advocacy in cui si spiega che Apple ha "rotto" le Web App Progressive (PWA) su iOS 17. Il cambiamento, che per ora riguarderebbe solo gli utenti europei del sistema operativo per iPhone, è stato implementato con la seconda beta di iOS 17.4, resa disponibile agli sviluppatori il 6 febbraio scorso.

In particolare, sembra che, da iOS 17.4 in poi, le web app non si apriranno più in una finestra dedicata, ma verranno aperte come dei normali link a Safari. Secondo gli esperti, questa nuova visualizzazione potrebbe creare problemi all'Interfaccia Utente di molte web app, alla fluidità del loro funzionamento e, in conclusione, all'esperienza utente legata a queste ultime. Dopo l'arrivo dei marketplace alternativi su iOS, insomma, sembra che il colosso di Cupertino voglia convincere - con le buone o con le "cattive" - gli sviluppatori a pubblicare le proprie app su App Store o su un marketplace di terze parte, dicendo addio al sistema delle web app.

In particolare, quando gli utenti europei toccheranno l'icona di una web app, riceveranno un messaggio di sistema che chiederà loro se desiderano che l'app venga aperta su Safari. Se la risposta dovesse essere "no", l'app non verrà aperta. Dopo la prima apertura, tutte quelle seguenti verranno eseguite tramite il browser web di default dell'iPhone. Fondamentalmente, le web app non avranno una visualizzazione dedicata, ma saranno consultabili esattamente come ogni altra pagina web su iOS.

Il problema più grande è quello delle Progressive Web Apps, che sfruttano l'architettura dei browser web per offrire esperienze simili ad un software per App Store fatto e finito. L'idea è che l'utente possa semplicemente aprirle sul web, installarle sulla Homepage come scorciatoie e utilizzarle senza il passaggio per un App Store o il download di dati. In passato, Apple aveva invitato gli sviluppatori che non volevano sottostare alle regole dell'App Store di iOS a rivolgersi proprio alle web app: ora, dunque, sembra che il colosso di Cupertino stia facendo il possibile per rendere impraticabile questa strategia.