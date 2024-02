iOS 17.4, c'è la seconda beta: il sideloading è sempre più vicino, ma solo nell'UE

La finestra di lancio di iOS 17.4 è stata ufficializzata da Apple negli scorsi giorni: il nuovo sistema operativo per iPhone arriverà a marzo, presumibilmente all'inizio del prossimo mese, giusto in tempo per l'entrata in vigore del Digital Markets Act. Non a caso, nelle scorse ore il colosso di Cupertino ha rilasciato la seconda beta di iOS 17.4.

Come spiega Macrumors, quella appena rilasciata è la seconda Beta per sviluppatori di iOS 17.4, che arriva esattamente a due settimane dalla prima beta di iOS 17.4, la quale ha introdotto su tutti i Melafonini compatibili il nuovo sistema di Apple per il sideloading delle app, per gli acquisti in-app da servizi terzi, per il gaming in streaming e per i marketplace alternativi. Parimenti, il nuovo aggiornamento porta con sé anche la trascrizione automatica dei Podcast nell'app omonima di Cupertino e un piccolo redesign di Safari.

La seconda Developer Beta di iOS 17.4, comunque, conferma che tutte le novità legate all'App Store resteranno relegate all'Europa, dal momento che non vi è menzione di queste ultime nelle versioni beta rilasciate al di fuori dell'UE. Ciò significa che Apple "dividerà in due" l'App Store, separando quello europeo da quello destinato al resto del mondo, almeno finché delle regole simili al DMA non verranno implementate a livello globale. Con ogni probabilità, comunque, l'azienda rilascerà un'altra Beta di iOS 17.4 per sviluppatori e due altre versioni beta per tutti gli utenti prima del lancio ufficiale dell'aggiornamento.

In parallelo, Apple ha rilasciato anche le nuove versioni beta di macOS Sonoma 14.4 e di watchOS 10.4. Insieme a queste ultime, per la prima volta, è arrivata anche la prima Developer Beta di visionOS 1.1, che fa seguito al lancio americano di Apple Vision Pro. Il nuovo aggiornamento del sistema operativo del visore di Cupertino introduce il Device Manager di Apple sul device, permettendo alle aziende, alle scuole e alle istituzioni di gestire da remoto i propri visori.