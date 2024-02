iOS 17.4, un nuovo menù mostrerà più informazioni sullo stato della batteria

Nella serata di ieri Apple ha pubblicato la quarta beta per sviluppatori di iOS 17.4, il prossimo major update per il proprio sistema operativo mobile che arriverà a Marzo e porterà con se tante novità, tra cui il tanto atteso e chiacchierato sideload su iOS 17. Il pacchetto però non riguarderà solo il download delle app, ma anche altri aspetti.

Come riportato dai colleghi di CNET, infatti, nell’ultima beta sviluppatori Apple ha reso più semplice monitorare lo stato di salute della batteria su iPhone 15. Nella fattispecie, la beta ha modificato il menù “Batteria” nell’applicazione Impostazioni per rendere più semplice la comprensione dello stato generale della batteria.

Come noto, su iPhone 15 Apple ha introdotto più statistiche sulla batteria: in particolare, vengono visualizzati i cicli di ricarica, oltre che la capacità restante (che è presente anche sugli altri smartphone). Il nuovo menù “Stato della batteria” però offre ancora più informazioni: quando si fa tap su di esso, si apre un sottomenù che mostra il conteggio dei cicli, la data di produzione, la data del primo utilizzo e lo stato di salute della batteria.

In merito al conteggio dei cicli, Apple afferma di aver testato nuovamente tutti i modelli di iPhone 15 e garantisce che le batterie dovrebbero mantenere una percentuale superiore all’80% per 1000 cicli di ricarica, il doppio rispetto ai modelli precedente.