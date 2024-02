iOS 17.4, oggi arriva la Release Candidate: confermata la data di lancio?

Nella giornata di oggi, martedì 27 Febbraio 2024, Apple dovrebbe rilasciare la Release Candidate di iOS 17.4, l’atteso aggiornamento per iOS 17 che porterà con se un’ampia gamma di novità tra cui la possibilità di installare applicazioni attraverso app store alternativi a quello ufficiale di Apple.

L’indiscrezione, che è in linea con le nostre previsioni sulla possibile data di lancio di iOS 17.4, è stata pubblicata su X dal leaker Aaronp613, che è molto noto tra gli utenti Apple per aver pubblicato in passato diverse indiscrezioni, poi rivelatesi veritiere, sugli aggiornamenti Apple.

La data di oggi non è casuale, dal momento che il prossimo 6 Marzo 2024 entrerà in vigore il Digital Market Act dell’Unione Europea che ha di fatto costretto Apple ad aprire il proprio ecosistema, altrimenti sarebbe incappata in una pesante sanzione.

Apple infatti è stata costretta a consentire agli utenti di installare applicazioni da App Store alternativi, ma anche ad aprire le porte a motori per i browser alternativi a WebKit di iOS e macOS. Tale step però è stato accompagnato dalla scomparsa delle web app di iOS in UE.

Qualora la Mela dovesse davvero rilasciare in giornata odierna la Release Candidate di iOS 17.4, il lancio pubblico avverrà la settimana prossima, sempre di martedì.