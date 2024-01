iOS 17.4 porta le trascrizioni per i podcast: saranno generate in automatico

Non c’è solo il sideload delle app nel nuovo iOS 17.4. Dalla prima beta del nuovo aggiornamento per il sistema operativo infatti emergono alcune novità per l’applicazione Apple Podcast che sarà in grado di generare le trascrizioni per i programmi pubblicati sulla piattaforma.

Il colosso di Cupertino spiega che le trascrizioni dei programmi saranno generate automaticamente e saranno disponibili “poco dopo” la pubblicazione degli episodi.

Nella documentazione, Apple spiega che “genera automaticamente le trascrizioni dopo la pubblicazione di un nuovo episodio. Il tuo episodio sarà immediatamente disponibile per l'ascolto e la trascrizione. Ci sarà un breve ritardo durante l'elaborazione della tua trascrizione. Se parti del tuo episodio cambiano con l'audio inserito dinamicamente, Apple Podcasts non mostrerà i segmenti dell'audio che sono stati modificati rispetto alla trascrizione originale. Anche i testi delle canzoni non vengono visualizzati nelle trascrizioni”.

Nell’applicazione Podcast, Apple inserirà nella schermata “In Riproduzione” una nuova icona nella barra inferiore, che permetterà di accedere alla trascrizione. Ciascuna parola pronunciata dai protagonisti del podcast sarà evidenziata per facilitarne la lettura da parte degli ascoltatori, i quali potranno anche cercare termini specifici all’interno di essa.

Resta da capire se, almeno all'inizio, saranno supportate tutte le lingue oppure se come avvenuto per altre feature simili Apple si limiterà inizialmente all'inglese.