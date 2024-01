iOS 17.4, la rivoluzione del sideloading è più vicina: rilasciata la prima beta pubblica

La prima beta per sviluppatori di iOS 17.4 è stata pubblicata da Apple solo la scorsa settimana, cambiando completamente le carte in tavola nel mondo iOS con una storica apertura al sideloading delle app e al cloud gaming. Ora, finalmente, iOS 17.4 riceve anche la sua prima beta pubblica.

Come riporta Macrumors, la prima beta pubblica di iOS 17.4 è stata rilasciata oggi, martedì 30 gennaio, dal colosso di Cupertino, e contiene tutte le novità già presenti nella Developer Beta della scorsa settimana. In parallelo, è stata lanciata anche la prima public beta di iPadOS 17.4, mentre le nuove versioni di macOS Sonoma e WatchOS 10 dovrebbero arrivare entro la fine della settimana, sempre in beta pubblica.

La novità principale di iOS 17.4 è ovviamente l'adeguamento del sistema Apple al DMA europeo, che passa per l'apertura al sideloading delle applicazioni. Quest'ultimo non avverrà come su Android, ma sarà strettamente controllato dal Colosso di Cupertino: i marketplace alternativi potranno essere scaricati solo tramite App Store e dovranno sottostare a delle regole di sicurezza prima di essere approvati. Inoltre, Apple ha introdotto un nuovo sistema di commissioni, anche noto come "Core Technology Fee" di iOS 17.4, che ha già diviso la comunità degli sviluppatori.

Tra le altre novità abbiamo poi la possibilità di modificare il browser di default e l'apertura di Apple Pay e della connettività NFC ai pagamenti contactless tramite app terze diverse da Apple Wallet. Gli utenti, dunque, possono già da ora impostare un browser web diverso da Safari e un'app Wallet alternativa a quella della Mela Morsicata. In più, tutti gli sviluppatori potranno sfruttare il chip NFC degli iPhone per i pagamenti a distanza, permettendo il proliferare di alternative a Wallet per le carte di credito virtuali.

Infine, tra i cambiamenti "minori" abbiamo il via libera alle app di Cloud Gaming su App Store, alcune revisioni estetiche alle app di Safari, di Musica e di Podcast, e l'implementazione delle trascrizioni in tempo reale dei podcast.