iOS 17.4 e la scomparsa delle web app: anche l'UE vuole vederci chiaro

Ormai è confermato: con iOS 17.4 dovremo dire addio alle web app progressive su iPhone, almeno in Europa. La mossa non è piaciuta quasi a nessuno, e ora persino la Commissione Europea vorrebbe mettere sotto indagine la Mela Morsicata a causa del mancato supporto alle web app della prossima iterazione di iOS.

La notizia arriva dal Financial Times, che spiega che i regolatori della Commissione Europea avrebbero avviato una serie di interviste con gli sviluppatori europei per chiedere loro quale sia l'impatto dell'addio alle web app progressive (cioè delle web app con apertura a schermo intero) su iOS 17.4. Con ogni probabilità, la risposta degli sviluppatori europei sarà fondamentale per un'eventuale indagine della Commissione contro il colosso di Cupertino.

Paradossalmente, Apple afferma di aver bloccato le PWA su iOS 17.4 proprio per seguire le linee guida del Digital Markets Act (DMA) europeo. Secondo l'azienda, infatti, le web app progressive, allo stato attuale delle cose, possono essere aperte solo con Safari, impedendo una reale concorrenza tra i browser di terze parti per iPhone. Tuttavia, anziché disabilitare completamente le PWA, Apple avrebbe potuto modificare opportunamente WebKit per permettere anche ai browser di altri produttori di supportare questo tipo di applicazioni, oppure avrebbe potuto collaborare con gli sviluppatori per trovare delle soluzioni alternative.

Intanto, sembra che anche gli sviluppatori siano schierati contro Cupertino: per esempio, il CEO di Epic Games Tim Sweeney ha detto che la mossa sarebbe dovuta a dei timori di Apple per la concorrenza delle web app su Chrome e su altri browser terzi, dal momento che le risorse di sistema (in termini di RAM e storage degli iPhone) messe a disposizione delle PWA da WebKit sarebbe volutamente ridotto al minimo per spingere gli sviluppatori verso l'App Store, anziché verso il rilascio di web app per iPhone.

In ogni caso, la Commissione Europea ha spiegato ai microfoni del Financial Times che "stiamo effettivamente verificando i pacchetti di conformità [al Digital Markets Act] di tutte le aziende gatekeeper, compresa Apple. Per quanto riguarda quest'ultima, stiamo analizzando il problema delle web app progressive in particolar modo, e possiamo confermare di aver richiesto delle informazioni ad Apple e agli sviluppatori, che forniranno dei dati vitali per la nostra valutazione".