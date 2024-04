iOS 17.5 beta 2 disponibile: finalmente arriva una funzione attesa da decenni per le app

iOS 17.5 beta 2 è qui. L'update xx.5 solitamente ricopre il ruolo di aggiornamento "minore", un apripista per la classica major release di giugno. iOS 17.5 beta 2 è, in controtendenza, un update ricco e interessante. Non potrebbe essere altrimenti, con un orizzonte che lascia intravedere l'arrivo di iOS 18 e le sue rivoluzionarie novità.

La prima cosa che viene menzionata nel changelog è la risoluzione di numerosi bug. Come in ogni beta che si rispetti - compresa la prima beta di iOS 17.5 - si è lavorato assiduamente per migliorare e rendere più "burrosa" l'esperienza di utilizzo del software di iPhone. Insieme ad iOS 17.5 beta 2 è stata rilasciata la seconda beta di iPadOS, sempre appartenente alla versione 17.5. Tra i bug fixes menzionati da Apple, le correzioni ad alcune funzioni legate perlopiù all'accessibilità, a StoreKit, a Wallpaper e al "core motion".

Ma la vera, succosa novità di iOS 17.5 beta 2, è la possibilità per gli utenti residenti in Europa di scaricare ed installare le applicazioni direttamente dal web, quindi dai siti degli sviluppatori. Viene così raggirato l'obbligo di passare dall'App Store o da marketplace alternativi per effettuare il download e l'installazione di applicazioni. La stessa Apple aveva confermato che entro primavera gli utenti avrebbero scaricato app dal web: è stata di parola.

Un cambiamento epocale che, finalmente, coinvolge anche i possessori di iPhone. Tuttavia, come è giusto che sia, Apple richiede garanzie specifiche agli utenti e agli sviluppatori che vorranno operare al di fuori del suo store. Come ad esempio attraverso il processo di autenticazione di Apple, che dovrà essere presente nelle app scaricate dal web. O l'obbligo, per gli sviluppatori, di essere membri dell'Apple Developer Program da almeno due anni consecutivi. Infine, le sole app con almeno un milione di prime installazioni annuali su iOS nell'UE potranno essere scaricate dal web.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.