Che fine ha fatto iOS 17.5? La beta si fa attendere da quasi un mese

È passato quasi un mese dal lancio italiano di iOS 17.4, ma ancora di iOS 17.5 non si vede neanche l'ombra. Si tratta di un'assenza piuttosto preoccupante, considerato che, solitamente, Apple rilascia la prima beta del suo nuovo aggiornamento di iOS meno di una settimana dopo aver pubblicato quello precedente in versione stabile. Che succede?

Come spiega Macrumors, i tempi d'attesa prolungati per iOS 17.5 non sono in linea con la norma per Apple, ma non sono neanche troppo strani. Per esempio, se è vero che tra il rilascio di iOS 16.4 e di iOS 16.5 Beta 1 è passato solo un giorno, dobbiamo anche ricordare che tra la release di iOS 15.4 e quella di iOS 15.5 Beta 1 ci sono stati ben 22 giorni di vuoto, in linea con quanto si sta verificando anche quest'anno.

In passato, i motivi che hanno portato al ritardo di una beta di iOS sono stati molteplici, e vanno dalle festività (come la Pasqua, per esempio) alla necessità di Apple di prendersi una pausa e di riflettere sui suoi prossimi passi nel settore software. iOS 17.4 è uno step rivoluzionario per Apple, che per ottemperare alle richieste dell'UE ha implementato il sideloading sui propri smartphone e tablet, aprendo anche il suo App Store ai marketplace alternativi e permettendo agli utenti europei di usare app di pagamento e browser diversi rispetto ad Apple Wallet e Sfari.

Ci sono però molti altri cambiamenti che Apple deve ancora apportare nell’UE, mentre la Commissione Europea sta indagando sulla conformità di iOS 17.4 con il DMA, specie per quanto riguarda la "scomparsa" delle Web App dal sistema operativo e la "Core Technology Fee" per gli sviluppatori. Inoltre, questo fine settimana coincide con le festività pasquali, che a loro volta possono causare dei ritardi nel rilascio delle beta da parte di Apple.

Considerando tutti questi fattori, l'assenza di una beta di iOS 17.5 assume immediatamente senso. Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, inoltre, ha dichiarato nelle scorse ore che lo sviluppo della "beta 1 di iOS 17.5 terminerà la prossima settimana", il che suggerisce che potremmo vedere un rilascio della prima beta di iOS 17.5 nel corso della prima metà di aprile, insieme ad una release ufficiale dell'aggiornamento nel corso del mese di maggio.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su