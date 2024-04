iOS 17.5 rivoluziona ancora i download delle app: fino a qualche mese fa era impensabile

Nella serata di ieri, Apple ha lanciato la prima beta di iOS 17.5, che arriva a poco più di un mese dal lancio di iOS 17.4. A quanto pare, anche con questo nuovo aggiornamento il sistema operativo per iPhone continuerà nella sua opera di evoluzione in Europa, per rispettare gli obblighi previsti dall’UE e dal DMA.

Se con iOS 17.4 Apple ha aperto le porte agli Store alternativi, con iOS 17.5 la società americana consentirà di installare e scaricare le applicazioni direttamente da Safari e dal web. Ovviamente, per abilitare questa opzione gli sviluppatori dovranno rispettare dei criteri specifici e dovranno far parte dell’Apple Developer Program da due anni e devono avere un’app con almeno un milione di prime installazioni su iOS nell’Unione Europea nell’anno precedente. Altri requisiti includono il via libera da Apple, e quindi l’invio dell’applicazione ad un processo di autenticazione, e la pubblicazione delle politiche di raccolta dati in maniera trasparente.

Gli sviluppatori potranno però beneficiare di un’API che consentirà di offrire le app tramite web e gli utenti potranno eseguire il backup, il ripristino e l’aggiornamento sempre tramite web. Anche tali applicazioni però saranno soggette al Core Technology Fee di 0,50 Euro, come quelle pubblicate tramite store di terze parti.

