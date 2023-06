Con iOS 17 l'app Promemoria diventa ancora più utile per fare la spesa

Nel nuovo iOS 17 presentato da Apple c’è una novità per l’applicazione Promemoria che la renderà ancora più utile se la si utilizza come app per ricordare cosa comprare quando si va a fare la spesa.

Secondo quanto emerso, con iOS 17 quando si crea una lista della spesa nell’app Promemoria sarà possibile selezionare un’opzione che farà in modo che l’iPhone organizzi automaticamente ogni prodotto alimentare in categorie per facilitare lo shopping.

Gli articoli alimentari, infatti, saranno organizzati in automatico per categorie per fare in modo che gli utenti possano capire in che reparto recarsi quando sono al supermercato. Ad esempio, inserendo la farina d’avena o i cereali questi saranno categorizzati in “Pane e cereali”.

Le categorie includono prodotti agricoli, pane e cereali, alimenti surgelati, snack e caramelle, carne, latticini, uova e formaggio, prodotti da forno, articoli per la casa ma anche per la cura personale, la salute, vino, birra e liquori.

Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare le categorie ed aggiungerne di nuove, oltre che riorganizzare l’ordine con cui vengono visualizzate le varie sezioni.

Qualora l’iPhone non dovesse riconoscere il prodotto e capire in che categoria deve andare, non lo categorizza e lo lascia nella parte generica del Promemoria.

Apple sempre nell’app Promemoria ha aggiunto una nuova visualizzazione a colonne che consente di vedere le sezioni create una affianco all’altra.

Ovviamente l’app Promemoria beneficerà dei widget interattivi introdotti da Apple con iOS 17.