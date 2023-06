iOS 17, Apple lancia la seconda beta per sviluppatori: tutte le novità

Apple ha rilasciato la prima beta per sviluppatori di iOS 17 a inizio giugno: dopo un paio di settimane dalla prima release, il colosso di Cupertino ha lanciato la Beta 2 di iOS 17 per sviluppatori nelle scorse ore. Quest'ultima porta con sé una lunga serie di novità software per gli iPhone compatibili: vediamole insieme!

Innanzitutto, sono arrivati i consigli sulle app di sistema di Apple. Dalla Beta 2 per sviluppatori di iOS 17, diverse app sviluppate da Apple hanno iniziato a mostrare dei consigli poco invasivi che ne mostrano le feature principali e il funzionamento. Per esempio, nell'app Messaggi c'è un consiglio che vi mostra come scrivere senza digitare sulla tastiera dell'iPhone, tramite la sintesi vocale di Siri.

Il colosso di Cupertino, inoltre, ha modificato le impostazioni relative alla localizzazione dell'utente. Nelle Impostazioni di sistema, infatti, troverete il nuovo sotto-menù "MicroLocation": per ora Apple non ha spiegato di cosa si tratti nello specifico, ma vi è la possibilità che questo nuovo menù serva per attivare o meno la localizzazione precisa per le app che la prevedono.

Sempre per quanto riguarda la localizzazione, Apple ha modificato le impostazioni per il Check-in via messaggio. La feature, ora, presenta due opzioni possibili di attivazione, ossia "Full" e "Limited": con ogni probabilità, l'opzione "Full" vi permetterà di condividere la posizione precisa e lo status della batteria del telefono via messaggio, insieme a tutti i dettagli sul percorso seguito nelle ore precedenti, mentre l'opzione "Limited" si limiterà a posizione e status della batteria attuali, consumando meno dati.

Inoltre, Apple ha introdotto anche dei nuovi widget per Apple Music, che vi mostreranno i brani in riproduzione e le playlist in tre diverse dimensioni. Per di più, dalla Beta 2 di iOS 17 l'attivazione della dissolvenza incrociata tra un brano e l'altro in Apple Music non causerà più il crash dell'applicazione: la dissolvenza, poi, potrà essere allungata o accorciata a piacimento dell'utente.

Infine, tra i grandi annunci relativi ad iOS 17 alla WWDC c'era la modalità StandBy, che permette di trasformare il vostro iPhone in una vera e propria sveglia tramite un apposito accessorio. StandBy è stata implementata già con la prima beta di iOS 17, ma la seconda beta per sviluppatori del sistema operativo permetterà di disabilitare le notifiche in arrivo mentre StandBy è attivata, eliminando il rischio di essere svegliati nel mezzo della notte da un messaggio indesiderato.