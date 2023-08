iOS 17, Apple modifica l'interfaccia delle chiamate: attenzione ai nuovi pulsanti!

La terza beta pubblica di iOS 17 è stata rilasciata nella serata di giovedì 10 agosto. Nelle stesse ore, diversi sviluppatori e utenti si sono accorti che Apple ha apportato un significativo e (a tratti) fastidioso cambiamento all'interfaccia delle chiamate di iOS 17, modificando la posizione dei suoi pulsanti digitali.

In particolare, come riportano testate del calibro di The Verge, CNBC e Gizmodo, il pulsante di fine chiamata di iOS 17 è stato spostato. Se possedete un iPhone, saprete certamente che l'interfaccia di chiamata, ormai da svariate iterazioni di iOS, è composta da sei pulsanti grigi (rispettivamente "Muto", "Tastierino", "Audio", "Altra chiamata", "FaceTime" e "Contatti") organizzati in due righe da tre icone ciascuna e da un pulsante rosso che interrompe la chiamata, posizionato al di sotto degli altri sei.

Questa disposizione serve per evitare che gli utenti riaggancino per errore premendo un tasto al posto dell'altro, ed è sempre stata molto apprezzata dai fan di Apple. Tuttavia, con iOS 17 Apple ha modificato la sua UI delle chiamate, accorpando "Altra chiamata" e "Contatti" nel medesimo pulsante digitale, ora chiamato "Aggiungi". Questa scelta, però, avrebbe portato da sei a cinque le icone totali, facendo risultare asimmetrica la seconda riga dell'interfaccia delle telefonate.

Un sacrilegio: per questo, il colosso di Cupertino ha deciso di spostare il pulsante di fine chiamata nell'angolo in basso a destra della seconda riga della sua interfaccia, in posizione pericolosamente vicina a "Muta" e "Tastierino". Inoltre, con l'implementazione di NameDrop e delle schede contatto personalizzate su iOS 17, Apple ha anche traslato verso il basso tutta la pulsantiera digitale delle telefonate, lasciando più spazio a schermo per l'immagine di contatto della persona chiamata.

La nuova UI, in effetti, è estremamente elegante e gradevole alla vista. Tuttavia, siamo certi che non pochi utenti finiranno per riagganciare per sbaglio a qualche chiamata importante a causa della loro "memoria muscolare" plasmata da anni e anni di utilizzo della vecchia interfaccia. Potete dare un'occhiata al nuovo ordinamento dei pulsanti digitali in calce a questa notizia, mentre su The Verge trovate un "prima e dopo" dell'UI di chiamata di iPhone tra iOS 16 e iOS 17.