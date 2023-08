iOS 17, Apple pubblica l'ottava beta: il lancio è sempre più vicino

In concomitanza con l’annuncio dell’evento dedicato ad iPhone 15, Apple ha pubblicato anche l’ottava beta di iOS 17 ed iPadOS 17, che è disponibile per il download sia per coloro che sono iscritti al programma sviluppatori che agli utenti pubblici.

Si tratta di una versione beta “leggera”, che pesa poco più di 500 megabyte e che include per la maggiore bug fix e rifiniture. Proprio tale peso lascia presagire che il lancio del sistema operativo sia sempre più vicino e sui forum specializzati c’è chi ipotizza si tratti dell’ultima beta prima della Release Candidate che Apple potrebbe pubblicare proprio il giorno dell’evento dedicato ad iPhone 15, con rilascio pubblico la settimana successiva.

Come sempre in questi casi, il consiglio è di installare la versione beta di iOS 17 ed iPadOS 17 solo su dispositivi secondari, in quanto pur avvicinandosi al rilascio pubblico non è priva di bug che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei dispositivi.

Per tutte le informazioni su come installare la beta pubblica di iOS 17, vi rimandiamo al nostro approfondimento pubblicato su queste pagine qualche settimana fa.

iOS 17 arriverà il prossimo mese insieme ad iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 17 e gli altri sistemi operativi di nuova generazione annunciati da Apple nel corso della WWDC.