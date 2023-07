iOS 17, Apple rilascia la terza beta: le novità e come scaricarla

Nella notte italiana, Apple ha lanciato la terza beta per gli sviluppatori di iOS 17 che rispetto alla precedenza include dei piccoli perfezionamenti al sistema operativo in arrivo il prossimo autunno.

Come riportato dai colleghi di MacRumors, Apple ha apportato delle modifiche all’album “Eliminati di recente” dell’applicazione Foto di iOS 17. A livello d’interfaccia, piuttosto che separare i pulsanti “Elimina” e “Ripristina”, ora è presente una piccola icona con la forma dei tre puntini in basso a destra che permette di accedere alle opzioni di recupero ed eliminazione. Tra le opzioni ce n’è anche relativa alle Live Photos: se se ne seleziona una e si tocca l’icona in questione, è possibile accedere alla funzione “Salva come video”.

Novità anche per l’app Salute e la sezione “Benessere Mentale”, che ora sfoggia un’interfaccia grafica più colorata con palette che corrispondono alle varie emozioni.

Per quanto riguarda Apple Music, è stata aggiunta un’opzione per visualizzare i credits dei brani toccando l’icona con i tre punti accanto al brano in riproduzione. Nei credits vengono visualizzate tutte le informazioni sugli artisti che hanno contribuito alla composizione e produzione dei brani.

Nell’app Home, per le luci che supportano più colori e toni sono presenti delle opzioni preselezionate che permettono di cambiare rapidamente il colore. La stessa applicazione supporta anche la Cronologia Attività, che può essere attivata o disattivata.

Per tutte le informazioni su come scaricare la beta di iOS 17, vi rimandiamo al nostro approfondimento.