iOS 17, Apple rilascia la terza beta pubblica: tutte le novità

Sono passati solo due giorni dal rilascio della quinta beta per sviluppatori di iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma. Tuttavia, pare che il colosso di Cupertino sia duramente al lavoro sui suoi nuovi sistemi operativi: non a caso, Apple ha reso disponibile la nuova beta pubblica di iOS 17 (la terza), insieme a quelle di iPadOS 17 e macOS Sonoma.

Sfortunatamente, sembra che la terza Beta Pubblica di iOS 17 non porti con sé alcuna novità di peso, dopo che anche la seconda Beta Pubblica di iOS 17, lanciata il 1° agosto, non aggiungeva alcuna feature innovativa di peso. In ogni caso, vi ricordiamo che il grosso delle nuove funzioni del sistema operativo di iPhone, come la modalità StandBy, i nuovi widget, la funzione NameDrop per i contatti e le modifiche alle app di FaceTime e dei messaggi, è già stato implementato nella prima versione beta del sistema operativo.

Per saperne di più, in ogni caso, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida all'installazione della beta di iOS 17. Quest'ultima, inoltre, vale anche per le beta di iPadOS 17 e macOS Sonoma, che sono state a loro volta rilasciate nelle scorse ore per tutti gli utenti iscritti al Beta Program di Cupertino.

Sfortunatamente, anche in questo caso non ci sono grandi novità in arrivo nelle nuove versioni beta. Per quanto riguarda iPadOS, in particolare, le novità principali sono già state implementate in passato, mentre macOS Sonoma rappresenterà un aggiornamento conservativo, con una grande quantità di funzioni dipendenti dal supporto degli sviluppatori terze parti.

È questo in particolare il caso delle web app per Safari, il cui codice di base è stato già integrato da Apple ma che dovranno essere implementate dai singoli sviluppatori prima di poter essere testate dagli utenti. Analogamente, l'autofill avanzato dei modelli PDF dovrà essere supportato dai creatori di questi ultimi, prima di poter essere saggiato con mano. Invece, i nuovi widget Apple per la scrivania dei Mac sono stati implementati tempo fa e sono perfettamente funzionanti.