iOS 17, Apple rinvia al 2024 due funzionalità molto attese: di cosa si tratta

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella serata di ieri, Apple ha ufficialmente lanciato iOS 17.2, ma all’appello mancano due funzioni attese dagli utenti, che sono state rinviate ufficialmente al 2024.

Si tratta delle playlist collaborative di Apple Music, che però erano già scomparse dalle ultime versioni beta del sistema operativo per motivi legati alle preoccupazioni di Apple per i possibili abusi e spam da parte degli utenti. Il colosso di Cupertino, secondo quanto emerso, vuole migliorare ed ottimizzare la funzione prima di renderla disponibile nel 2024, come indicato sul sito web.

Rinviata al prossimo anno anche la funzionalità AirPlay negli Hotel, che quando disponibile permetterà agli ospiti di un albergo di connettere un iPad o iPhone alla TV scansionando un QR univoco: in questo modo potranno ascoltare la propria musica preferita o guardare i propri contenuti senza dover necessariamente effettuare il login con il proprio Apple ID. Apple nel corso della fase beta aveva spiegato che la funzionalità sarebbe stata disponibile entro la fine dell’anno in alcuni hotel selezionati, come quelli della catena IHG Hotels & Resort, ed a giugno LG aveva annunciato di aver lavorato a stretto contatto con Apple sullo sviluppo di nuove funzionalità AirPlay, sottolineando che AirPlay arriverà sui suoi “TV Pro:Centric Smart Hotel”.

Per godere delle due funzioni però bisognerà attendere ancora qualche mese.