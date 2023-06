iOS 17, Apple svela come cambiano Apple Pay e Wallet: tutte le novità

Nonostante iOS 17 sia stato lanciato alla WWDC, molte sono le parti del sistema operativo dei nuovi iPhone che ancora rimangono sconosciute al pubblico. Fortunatamente, è stata la stessa Apple a rilasciare il video di una conferenza per sviluppatori, sempre tenuta durante la WWDC, che spiega le novità in arrivo per Wallet e Apple Pay su iOS 17.

L'intero video della sessione per sviluppatori è disponibile sul sito web di Apple Developer, e ci conferma che Wallet non riceverà alcun redesign profondo. Ciò smonta un leak pre-WWDC, secondo il quale iOS 17 avrebbe rivoluzionato Wallet con un sistema di categorizzazione in tab per carte di credito, biglietti aerei e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, già la mancata presentazione di questa novità durante il keynote inaugurale della WWDC aveva fatto sospettare che il leak fosse falso, ma ora ne abbiamo una conferma ufficiale.

In ogni caso, da iOS 17 sarà possibile tracciare gli ordini pagati tramite Apple Pay in tempo reale direttamente da Wallet, che integrerà persino una mappa (quest'ultima basata su Mappe di Apple). Per attivare il tracciamento, vi basterà toccare il numero di vettura ricevuto via mail o sul web: fatto ciò, troverete il nuovo pulsante "traccia con Apple Wallet" pronto per caricare i dati dell'ordine sull'app.

Inoltre, sempre su Wallet troveremo l'elenco delle transazioni e delle fatture degli ordini pagati tramite Apple Pay. Per gli ordini con consegna prestabilita ad un determinato orario, inoltre, l'app Wallet imposterà dei promemoria automatici per ricordarvi di farvi trovare a casa per il ritiro del pacco. Sia l'implementazione del tracking delle spedizioni che quello delle fatture, comunque, saranno soggette all'adozione del sistema di Apple da parte dei venditori.

In più, per gli Stati che attualmente supportano la carta di identità e la patente su Apple Wallet, è stato annunciato che sarà possibile usare l'iPhone come sostitutivo del documento di identità in una serie di locali e rivenditori convenzionati. La feature funzionerà esattamente come i pagamenti contactless di Wallet, permettendovi di avvicinare il vostro iPhone ad un apposito scanner digitale e trasmettendo le informazioni al terminale dell'esercente, esattamente come se aveste effettuato la scansione della vostra carta di identità elettronica.