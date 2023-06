iOS 17: Apple svela la lista degli iPhone compatibili

A margine della presentazione di iOS 17, Apple ha annunciato che la prima beta per gli sviluppatori è disponibile da oggi, mentre la prima release pubblica della versione dimostrativa arriverà a luglio.

Il gigante di Cupertino ha anche approfittato dell'occasione per fare il punto sulla compatibilità del nuovo sistema operativo.

iOS 17, nella fattispecie, sarà compatibile con tutti gli iPhone Xs e successivi. Ciò vuol dire che iPhone 8, iPhone 8 Plus ed iPhone X non saranno più aggiornati.

Tra le principali novità del nuovo OS troviamo gli aggiornamenti all'app Telefono, FaceTime e Messaggi, ma anche delle interessanti notifiche a livello di utilizzo quotidiano. Debutta anche la nuova app Journal e la modalità Standby che di fatto trasforma l'iPhone in uno smart screen dove visualizzare tutte le informazioni essenziale mentre l'iPhone è a riposo ed in carica.

“Con iOS 17, abbiamo reso iPhone più personale e intuitivo rivedendo in profondità le funzioni che tutti usiamo ogni giorno” ha detto Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Telefono, FaceTime e Messaggi sono app fondamentali nel modo in cui comunichiamo, e questa release è piena di aggiornamenti che pensiamo saranno molto apprezzati dai nostri utenti. Abbiamo anche ripensato AirDrop aggiungendo nuove modalità di condivisione, la correzione automatica migliora ulteriormente, e stiamo introducendo nuovissime esperienze con Journal e StandBy, oltre a tante altre novità. Non vediamo l’ora che tutti lo possano provare.”