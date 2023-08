iOS 17, arriva la nuova beta per sviluppatori: cosa cambia?

La seconda beta pubblica di iOS 17 è stata rilasciata ad inizio agosto. Puntuale come un orologio svizzero, ad una settimana dall'ultima release, Apple ha ora rilasciato una nuova beta per sviluppatori di iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma e persino del firmware 17 di Apple Studio Display. Ecco tutte le novità.

Trattandosi ormai della quinta beta di iOS 17, le novità in arrivo rispetto agli annunci di Apple alla WWDC di giugno sono in realtà poche. Si tratta perlopiù di cambiamenti legati all'UI e al design di sistema: le principali feature, infatti, sono tutte state implementate negli scorsi mesi. Tuttavia, con la nuova Developer Beta di iOS 17 arriva una piccola revisione estetica per l'app Messaggi, che ora "nasconde" le app di Messaggi in un'interfaccia secondaria.

Sono poi stati aggiunti dei filtri per la ricerca nelle chat di gruppo e una "freccina" che rinvia l'utente all'ultimo messaggio non letto della conversazione. Anche gli sticker e le emoji sono stati rivisti e unificati: le emoji, dunque, potranno essere inviate esattamente come ogni altro sticker o Memoji presente sullo smartphone. Tramite la funzione di rimozione sfondo di iOS 17, inoltre, sarà possibile trasformare ogni foto in uno sticker pronto per essere inviato.

Infine, su iPhone è stata abilitata la funzione Check In di iOS 17, che vi permette di far sapere a parenti e amici dove vi trovate mentre state viaggiando all'estero o tornando a casa da soli, garantendo così la vostra sicurezza mentre non vi trovate in compagnia di altre persone. Inoltre, la vostra posizione potrà essere condivisa direttamente tramite Messaggi con altri contatti.

Sfortunatamente, invece, pare che non ci siano novità per macOS Sonoma, iPadOS 17 e per il firmware di Apple Studio Display: gli aggiornamenti di questi sistemi operativi, infatti, sembrano essere composti perlopiù da fix a bug e falle di sicurezza.