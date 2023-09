iOS 17 arriverà subito: Apple annuncia l'imminente rilascio per gli iPhone

L'evento Apple di settembre 2023 si è concluso da poco mediante l'annuncio di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Tuttavia, in seguito c'è stato anche il reveal della data di rilascio dell'aggiornamento software ad iOS 17, che tra l'altro non è poi così lontano.

A pochi minuti dal termine dell'evento, infatti, ci hanno pensato fonti come 9to5Mac a confermate tutto: il rilascio dell'update è pressoché imminente. Infatti, Apple ha intenzione di rendere disponibile al download il tanto agognato aggiornamento software a pochi giorni di distanza dall'evento di presentazione della gamma iPhone 15.

In parole povere, la data è quella del 18 settembre 2023, ovvero il lunedì seguente la pubblicazione di questa notizia. Gli utenti che dispongono di un iPhone compatibile con iOS 17 non dovranno insomma attendere molto per poter mettere le mani in modo diretto su tutte le novità del caso. Per maggiori dettagli, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su iOS 17.

Le nuove versioni del sistema operativo di Apple sono d'altronde in fase di test già da un po' di tempo, ovvero essenzialmente a partire dalla WWDC 2023, quindi ci sono già persone che hanno avuto modo di mettere alla prova alcune delle nuove funzionalità. Per il resto, come ben potete immaginare, lo stesso giorno arriverà anche iPadOS 17. macOS Sonoma, invece verrà rilasciato il 26 settembre 2023.