iOS 17 avrà un'utilissima funzione salvavista: vi presentiamo Screen Distance

Già sappiamo che iOS 17 porterà con sé tante novità che faranno la felicità degli utenti, tra cui un'opzione per evitare di dimenticare il codice di sblocco dell'iPhone. Oggi, invece, dalla beta del nuovo sistema operativo di Cupertino scopriamo che iOS 17 avrà anche una feature salva-vista.

La funzione è chiamata Screen Distance, e vi avviserà quando sarete troppo vicini allo schermo dell'iPhone o dell'iPad per un periodo di tempo prolungato. La feature non sarà attivata di default: si tratterà infatti di una funzionalità opt-in, da attivare dalle impostazioni del telefono, nel menù Tempo di Utilizzo. Lo scopo di Screen Distance è ovviamente quello di ridurre il rischio di miopia in bambini e adolescenti e di incoraggiare delle abitudini salutari per la vista, riducendo l'affaticamento per gli occhi per tutti gli utenti.

Ovviamente, la feature è attiva su tutti gli iPhone e gli iPad con Face ID, e utilizza la fotocamera TrueDepth dei device. Quest'ultima, che viene utilizzata per il sistema di riconoscimento facciale di iPhone e iPad di nuova generazione, può essere usata da iOS 17 per calcolare la distanza tra lo schermo e gli occhi dell'utente.

Se il sistema rileva una distanza troppo ridotta, esso fa comparire un avviso a schermo intero sullo smartphone o sul tablet, invitando l'utente ad allontanare il dispositivo dal volto. È bene notare che la notifica non viene inviata immediatamente, non appena il sistema nota che vi siete avvicinati troppo allo schermo, ma solo quando tenete il vostro iPhone o iPad a meno di 30 centimetri dal viso per un periodo di tempo esteso.

Una volta che avrete portato l'iPhone ad una distanza ottimale, un "check" comparirà sullo schermo e potrete tornare all'uso dello smartphone cliccando sul pulsante "Continua". La feature, ovviamente, verrà implementata nella prima versione stabile di iOS 17, che con ogni probabilità verrà lanciata nel mese di settembre.