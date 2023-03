iOS 17 si avvicina: ecco la lista degli iPhone che potrebbero essere aggiornati

Nella serata di ieri Apple ha annunciato la WWDC 2023, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori nel corso del quale potrebbe vedere la luce non solo Reality OS ed Apple AR, ma anche iOS 17 ed i nuovi sistemi operativi mobili del colosso di Cupertino.

I colleghi di Gizchina hanno pubblicato quest’oggi quella che potrebbe essere la lista dei dispositivi che saranno aggiornati al sistema operativo.

La lista dei modelli interessati dall’update dovrebbe essere la seguente:

iPhone SE (seconda generazione)

iPhone XR

iPhone Xs Max

iPhone Xs

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

Ovviamente siamo sempre nel campo delle indiscrezioni e l’elenco potrebbe anche cambiare in futuro. Nella lista spicca l’assenza dell’iPhone X, che ha contribuito a cambiare in maniera importante il design e la storia dei Melafonini, con l’introduzione del notch.

Secondo le ultime indiscrezioni, iOS 17 potrebbe contenere più novità del previsto e non dovrebbe focalizzarsi esclusivamente sulla stabilità, come previsto in precedenza. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando per introdurre alcune novità richieste dagli utenti, in contrasto dai rumor emersi in precedenza che parlavano di un aggiornamento focalizzato sul miglioramento di quanto fatto con iOS 16.