iOS 17, la nuova beta potrebbe aver svelato alcune novità di iPhone 15 Pro

Apple ha pubblicato da poco la quarta beta di iOS 17 per gli sviluppatori, e gli utenti che hanno avuto modo di testarla ed installarla hanno scavato più a fondo ed hanno scoperto alcuni frammenti di codice che potrebbero suggerire alcune novità in arrivo con iPhone 15 Pro.

Nella fattispecie, alcune righe potrebbero indicare la presenza del pulsante d’azione che Apple dovrebbe integrare nei modelli Pro di iPhone 15. Le voci in merito circolano sul web da tempo, e sono state rafforzate dai file CAD trapelati in precedenza. Inizialmente si diceva che il pulsante d’azione sarebbe stato affiancato da tasti volume unfiicati con feedback tattile, ma alla fine si è scoperto che questi due probabilmente non vedranno la luce e resterà solo il tasto d’action.

La beta 4 di. iOS 17 ha svelato diverse funzionalità che questo pulsante permetterà di impostare agli utenti che acquisteranno iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max:

Accessibilità: gli utenti possono accedere a varie funzioni di accessibilità con una sola pressione

gli utenti possono accedere a varie funzioni di accessibilità con una sola pressione Fotocamera: si potrà avviare la fotocamera e scattare una foto o video;

si potrà avviare la fotocamera e scattare una foto o video; Torcia: si potrà accendere o spegnere la torcia;

si potrà accendere o spegnere la torcia; Focus: attiva o disattiva una modalità Focus;

attiva o disattiva una modalità Focus; Lente di ingrandimento: si potrà fare in modo che premendo il tasto si attiverà la lente d’ingrandimento di iPhone, che utilizza l’app Fotocamera per ingrandire i testi di piccole dimensioni;

si potrà fare in modo che premendo il tasto si attiverà la lente d’ingrandimento di iPhone, che utilizza l’app Fotocamera per ingrandire i testi di piccole dimensioni; Shortcut : la pressione del pulsante di azione permetterà, analogamente a quanto avviene con Apple Watch Ultra, di attivare qualche scorciatoia creata;

: la pressione del pulsante di azione permetterà, analogamente a quanto avviene con Apple Watch Ultra, di attivare qualche scorciatoia creata; Modalità Silenziosa : si potrà attivare la modalità silenziosa, come avviene attualmente ora con lo switch manuale;

: si potrà attivare la modalità silenziosa, come avviene attualmente ora con lo switch manuale; Traduci: si potrà avviare l’app Traduttore per tradurre testo o una conversazione;

si potrà avviare l’app Traduttore per tradurre testo o una conversazione; Memo vocali: con una pressione si avvierà o interromperà la registrazione di un memo vocale con l’app dedicata.

Apple a quanto pare non consentirà alle app di terze parti di sfruttare il pulsante d’azione di iPhone 15 Pro, però, sebbene con l’app Comandi tale limite sia aggirabile.



Nelle scorse ore, si era anche parlato dei miglioramenti al comparto fotografico di iPhone 15, che potrebbero essere importanti.