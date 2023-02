iOS 17, la beta per sviluppatori diventa a pagamento: testare l'OS costa 99 Dollari l'anno

Dopo il maxi-leak su iOS 17 e iPhone 15 di gennaio, che spiegava come saranno i nuovi iPhone e il loro sistema operativo, arriva oggi una doccia gelata per i fan di Apple. A quanto pare, infatti, l'azienda avrebbe deciso di rendere l'accesso alle beta dei suoi sistemi operativi a pagamento proprio a partire da iOS 17.

Con l'aggiornamento degli iPhone ad iOS 16.4 in beta, infatti, il colosso di Cupertino ha inserito il nuovo menu "Aggiornamenti Beta" nelle Impostazioni dei suoi Melafonini. Per accedervi, oltre ad aver installato iOS 16.4 in Open Beta o in Developer Preview, vi basterà recarvi nella sezione "Aggiornamenti Software" dell'app Impostazioni del vostro iPhone.

La pagina è pensata per semplificare la vita agli sviluppatori e ai beta tester di Apple, ma potrebbe "tagliare fuori" molti utenti e "curiosi" dall'accesso alle ultime versioni beta dell'OS. In particolare, fino ad oggi, per accedere alle beta, era possibile installare un apposito profilo di configurazione dal web, collegandosi al sito web di Apple Developer. Il profilo era installabile da chiunque avesse un device Apple compatibile, ed era ovviamente disponibile gratuitamente.

Ora, invece, la pagina "Aggiornamenti Beta" sostituirà il profilo di configurazione sul web, che non potrà più essere utilizzato per il download delle Developer Preview delle nuove versioni di iOS. La pagina, tuttavia, non appare automaticamente a tutti gli utenti, ma solo a quelli il cui Apple ID è stato utilizzato per la registrazione al Developer Program di Apple.

Proprio in questo passaggio sta il nocciolo della questione: la registrazione all'Apple Developer Program costa 99 Dollari l'anno, perciò sono in realtà in pochissimi ad averla acquistata, preferendo invece il download gratuito dei profili dal web.



Ovviamente, per gli sviluppatori non sarà un problema comprare la licenza Developer Preview, ma i semplici curiosi potrebbero desistere e semplicemente aspettare l'arrivo delle beta pubbliche di iOS 17, oppure attendere fino alla release delle prime versioni stabili del sistema operativo.