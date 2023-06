iOS 17 consente di condividere AirTag con amici e familiari

Sebbene Apple sia alle prese con non pochi problemi di stalking legati ad AirTag, che l’hanno spinta ad intraprendere varie azioni per frenare il fenomeno, nel nuovo iOS 17 c’è una piacevole ed interessante novità: la possibilità di condividere il localizzatore Bluetooth con amici e familiari.

La novità è stata scovata nella prima beta di iOS 17, che è disponibile da qualche ora per tutti. Il sistema operativo svelato dalla compagnia americana in occasione del keynote di apertura della WWDC include questa funzione a lungo richiesta, dal momento che sin dal lancio gli AirTag possono essere posseduti ed utilizzati solo da una persona.

L’applicazione Dov’è presente in iOS 17 permette di accedere all’opzione “Condividi questo AirTag” che come suggerisce il nome consente di condividere l’accessorio con un contatto. La persona invitata avrà la possibilità di vedere in qualsiasi momento la posizione dell’AirTag, il che può essere particolarmente utile per accessori che vengono usati anche da altre persone del nucleo familiari o da coinquilini. Un esempio può essere rappresentato da uno zaino, ma anche da un mazzo di chiavi o da un’automobile.

La condivisione a quanto pare funziona anche con gli altri dispositivi che supportano Dov’è, e non è limitata alle AirTag. iOS 17 arriverà nel corso del prossimo autunno.